Pomigliano D’Arco, il sindaco Russo querela il deputato Francesco Emilio Borrelli: “non siamo una città sotto attacco della camorra”

Proposta una riunione monotematica del consiglio comunale

Il sindaco di Pomigliano d’Arco(Napoli), Raffaele Russo ha deciso di querelare il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli “per la tutela della dignità della Città” e ha chiesto al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria monotematica per discutere dell’esistenza o meno della criminalità organizzata sul proprio territorio. La decisione è stata presa dopo che Borrelli, ha annunciato una nuova interrogazione parlamentare per chiedere una commissione d’accesso al Comune, ritenuto “sotto attacco della criminalità”.

“Per l’ennesima volta il deputato dei Verdi, Francesco Borrelli per un pugno di voti e di consensi tira in ballo ignominiosamente la città di Pomigliano d’Arco, asserendo tra le righe che siamo sotto scacco della criminalità organizzata e che qui ci sarebbe in atto una deriva criminale che sta vivendo con bombe, sparatorie e azioni delinquenziali – ha dichiarato il Sindaco di Pomigliano. “Non sono io a sostenere che la camorra a Pomigliano non esista più – prosegue il Sindaco Russo – ma che è estinta, lo certifica una sentenza di Tribunale e un rapporto del Ministro dell’Interno al Parlamento italiano. Se Borrelli ha prove incontestabili che, come sostiene, la camorra di Pomigliano si sia riorganizzata, allora ce le mostri, oppure come sempre le sue sono soltanto esternazioni che gettano fango su questa città con il solo scopo di accaparrare qualche consenso in più“. “Ci sembra strano – conclude il Sindaco di Pomigliano d’Arco – che un paladino della legalità come il deputato Francesco Borrelli abbia preso un grande inciampo nel candidare nelle sue liste un tal Aboubakar Soumahoro, senza fare alcun approfondimento sugli “affari” della famiglia di quest’ultimo, per i quali sono stati rinviati a giudizio moglie, suocera e cognati. Borrelli non ci ha mai convinti perché è chiaro e sotto gli occhi di tutti che abbia creato la sua carriera politica cercando solo consenso facile e retorico, strumentalizzando e infangando chiunque gli sia a tiro e faccia comodo ai suoi torbidi scopi“.

Il Sindaco di Pomigliano d’Arco ha quindi chiesto oggi al Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Caiazzo la convocazione di una seduta straordinaria del civico consenso, monotematica, su questi argomenti. Ha inoltre convocato la Giunta Municipale, lunedì prossimo, per procedere alla querela nei confronti di Francesco Borrelli, “per la tutela della dignità della Città di Pomigliano d’Arco”.