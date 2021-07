Il Napoli arrivato a Dimaro, via alla stagione 2021-22

Il gruppo di Spalletti in Trentino per la prima parte del ritiro fino al 25 luglio. Dal 5 al 15 agosto trasferimento a Castel di Sangro

Il Napoli è arrivato a Dimaro Folgarida, per il club azzurro parte ufficialmente la stagione 2021/22. In Trentino la squadra svolgerà la prima parte del ritiro estivo dal 15 al 25 luglio. La comitiva si è radunata stamattina allo stadio Diego Armando Maradona, marciando in autobus verso Capodichino. Da lì è decollata verso destinazione. Il nuovo tecnico Luciano Spalletti (in foto), insieme alla rosa, è giunto in Val di Sole poco dopo le 12.30. Centinaia di tifosi ad aspettarli. Il Napoli, come negli anni scorsi, alloggia all’Hotel Rosatti. Oggi pomeriggio alle le 17.30 è previsto il primo allenamento. Dopo il ritiro in Trentino, i giocatori si trasferiranno per una seconda parte di precampionato a Castel di Sangro, dal 5 al 15 agosto. Tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata. Al gruppo non sono aggregati i calciatori reduci dagli Europei, cui spetta un periodo di vacanza. Questa la lista dei 27 convocati per il ritiro di Dimaro:

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002)

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000)

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr (1994)

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996)

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)