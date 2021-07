Cinema sotto choc: morto a 44 anni l’attore napoletano Libero De Rienzo

Stroncato da infarto, il corpo trovato nella sua casa romana. Tra i suoi successi Fortapasc, dove interpretò Giancarlo Siani, e Santa Maradona

Il cinema italiano è sotto choc. È morto all’età di 44 anni l’attore napoletano Libero De Rienzo, stroncato da un infarto. La salma è stata trovata ieri sera intorno alle 20, in casa sua a Roma, in zona Madonna del Riposo. Non ci sarebbe nessun segno di violenza sul corpo. A dare l’allarme un amico, preoccupato del fatto che non rispondesse alle chiamate. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione Gianicolense per i rilievi. Da quanto si apprende, sarebbero in corso indagini, coordinate dalla procura di Roma. Nato a Napoli nel 1977, Libero De Rienzo aveva seguito le orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Vinse il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, nel film Fortpa’sc di Marco Risi, dove interpretò il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra. In precedenza – nel 2001 – si era segnalato in Santa Maradona, pellicola generazionale, nel ruolo di “Bart”, grazie al quale riscosse fama e apprezzamenti, vincendo la prima volta il David come miglior attore non protagonista. Nel 2004, invece, è protagonista in A/R Andata + Ritorno, insieme a Vanessa Incontrada. È anche sceneggiatore, nonché regista e attore, nel film Sangue – La morte non esiste con cui ottiene anche dei riconoscimenti. Tra i suoi lavori anche La kryptonite nella borsa (2011), Smetto quando voglio (2014) e nel 2019 A Tor Bella Monaca non piove mai, commedia diretta da Sydney Sibilia sulla vicenda di una banda di giovani laureati, che si improvvisano spacciatori. All’attivo anche alcune produzioni televisive, tra cui il film tv Più leggero non basta (1998), le miniserie Nassiriya – Per non dimenticare (2007), Aldo Moro – Il presidente (2008). Benché abitasse dall’età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali – la cui data non è stata ancora fissata – la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

(Foto Libero De Rienzo/Facebook)