Il Napoli a La Spezia segna altri tre gol-scudetto

Azzurri a +16 in attesa del derby tra le milanesi

Ci pensano i soliti Kvara ed Osimhen ad ipotecare la vittoria, con un netto 0-3, ai danni di uno Spezia che nel primo tempo ha tenuto testa ad un Napoli che ha gestito la partita con i soliti ritmi elevati.

E’ accaduto tutto nel secondo tempo, a pochi secondi dall’inizio della seconda frazione di gioco, quando su di un pallone lungo per il neo entrato Politano, Reca colpisce la palla con un braccio, in piena area, nel tentativo di difenderla, causando così il calcio di rigore.

Kvaratskhelia, con fredezza, al 47′ dal dischetto batte il portiere avversario che intuisce la traiettoria ma nulla può.

il raddoppio di Osimhen arriva al 69′ grazie ad un campanile in area di Ampadu; l’attaccante nigeriano approfitta della poca attenzione della difesa avversaria e con un colpo di testa anticipa sia Caldara che Dragowski realizzando la seconda rete per i partenopei.

La doppietta per il capocannoniere del campionato arriva al 73′ quando Caldara con un retropassaggio in area favorisce la palla ad un rapidissimo Kvaratskhelia che finge la conclusione e serve la sfera ad Osimhen che insacca in rete a porta sguarnita chiudendo il risultato sul 3-0 a favore del Napoli.

Gli azzurri si portano a +16 dalla seconda in classifica in attesa del derby di questa sera tra Inter e Milan.

Lo Spezia resta a 5 punti dalla zona retrocessione in attesa dell’incontro di domani tra Verona e Lazio.