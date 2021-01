Il Benevento si arrende al Milan

Sanniti generosi, ma la capolista è di un’altra categoria e passa 2-0, nonostante l’inferiorità numerica al Vigorito. Caprari calcia fuori un rigore

Un Benevento generoso nel forcing, a lunghi tratti, per recuperare il risultato. Ma il Milan è di un’altra caratura, e passa 2-0 al Vigorito, nel match della quindicesima. Gli stregoni così devono arrendersi alla capolista, nonostante l’espulsione di Tonali al 33′ del primo tempo, per un’entrata da rosso diretto su Ionita. A fissare il risultato, un rigore di Kessié nel primo tempo, concesso per fallo di Tuia su Rebic, e una prodezza di Leao a inizio ripresa. Il portoghese, da posizione defilata, scavalca Montipò in uscita. L’arrembaggio del Benevento, invece, non è premiato. A cambiare le sorti della gara potrebbe essere Caprari, steso in area da Krunic, al quarto d’ora della ripresa. Ma l’attaccante calcia fuori il rigore assegnato da Pasqua (nella foto). Ai giallorossi, però, va l’onore delle armi.

BENEVENTO-MILAN 0-2 (0-1)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 5.5; Letizia 6.5 (39′ pt Improta 6), Tuia 5 (17′ st Foulon 6), Glik 6, Barba 6; Hetemaj 6 (1′ st Moncini 5.5), Schiattarella 6, Ionita 6; Insigne 6.5 (37′ st Sau sv), Caprari 5.5 (36′ st Di Serio sv); Lapadula 5.5. In panchina: Lucatelli, Manfredini, Pastina, Basit, Dabo, Del Pinto, Tello. Allenatore: Filippo Inzaghi 6

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6.5 (36′ st Conti sv), Kjaer 6.5 (36′ st Kalulu sv), Romagnoli 6.5, Dalot 6; Tonali 4.5, Kessié 6.5; Diaz 6 (35′ pt Krunic 6), Calhanoglu 6, Rebic 6 (25′ st Castillejo 6); Leao 6.5. In panchina: A. Donnarumma, Tatarusanu, Duarte, Musacchio, Frigerio, Hauge, Colombo, Maldini. Allenatore: Pioli 6.5

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore 6

Reti: 15′ pt Kessié (rig.); 4′ st Leao

Note: serata fredda; terreno di gioco in buone condizioni. Al 16′ st Caprari ha sbagliato un calcio di rigore. Espulso: Tonali, al 34′ pt, per gioco pericoloso. Ammoniti: Schiattarella, Calhanoglu, Dalot, Leao. Angoli: 12-4 per il Benevento. Recupero: 3′; 4′