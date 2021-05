Il Benevento saluta la A pareggiando a Torino

Con i granata 1-1: Tello risponde a Bremer

Mesto saluto del Benevento alla serie A. A Torino è 1-1 con i granata, in un match senza molti significati, per i giallorossi già retrocessi. Apre Bremer, nella ripresa il pari di Tello. Ed è tutto, per un amaro ritorno fra i cadetti.

(Foto Torino Football Club/Fb)

TORINO-BENEVENTO 1-1 (1-0)

Torino (3-5-2): Ujkani 6; Izzo 6 (25’st Singo 6), Bremer 7, Buongiorno 6; Vojvoda 5.5, Rincon 6 (40’st Bonazzoli sv), Mandragora 6, Verdi 6.5 (12’st Linetty 6), Ansaldi 5; Sanabria 6 (25’st Belotti 6), Zaza 5.5. In panchina: Sirigu, Lyanco, Nkoulou, Karamoko, Kryeziu. Allenatore: Nicola 6 Benevento (5-3-2): Manfredini 5; Letizia 6, Caldirola 6, Glik 6, Barba 5.5 (1’st Pastina 5.5), Foulon 5.5 (12’st Lapadula 5); Improta 6 (36’st Sanogo sv), Hetemaj 6, Dabo 6; Di Serio 6 (43’st Diambo sv), Gaich 5 (12’st Tello 7). In panchina: Lucatelli, Viola, Tuia, Insigne, Schiattarella. Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6

Reti: 29’pt Bremer, 27’st Tello

Note: serata primaverile, campo in buone condizioni. Ammoniti Hetemaj, Pastina. Angoli: 8-3. Recupero: 0′; 4′