Il Benevento rimedia un poker dall’Inter

A San Siro gara senza storia: stregoni sconfitti 4-0, con l’autogol di Improta e le reti di Lautaro e Lukaku (2)

A San Siro gara senza storia. Il Benevento rimedia un 4-0 dall’Inter, nella prima del girone di ritorno. A sbloccare è un autogol di Improta, sfortunato nel deviare una punizione di Eriksen, nella prima frazione. L’Inter dilaga nella ripresa con Lautaro Martinez e una doppietta di Lukaku.

INTER-BENEVENTO 4-0 (1-0)

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7 (29′ st de Vrij 6), Ranocchia 6.5, Bastoni 7; Hakimi 6.5, Barella 6.5 (19′ st Vidal 6.5), Eriksen 7, Gagliardini 6.5 (35′ st Sensi sv), Perisic 6; Lukaku 7 (36′ st Pinamonti sv), Lautaro Martinez 7 (29′ st Alexis Sanchez 6.5). In panchina: Padelli, Radu, Kolarov, Young, Darmian, Brozovic. Allenatore: Conte 7

Benevento (5-3-2): Montipò 5.5; Depaoli 5, Glik 4.5, Caldirola 5 (15′ st Pastina 5.5), Barba 5.5, Improta 5.5 (25′ st Foulon 5.5); Hetemaj 6, Ionita 6 (25′ st Tello 6), Viola 5.5 (15′ st Schiattarella 6); Caprari 5 (31′ st Insigne sv), Lapadula 5.5. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Basit, Dabo, Di Serio, Masella, Iago Falque. Allenatore: Inzaghi 5.5

Arbitro: Pasqua di Tivoli 6

Reti: 7′ pt Improta (aut), 12′ st Lautaro Martinez, 22′ st Lukaku, 33′ st Lukaku

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Caldirola, Depaoli. Angoli: 7-3. Recupero: 1′ pt, 0′ st