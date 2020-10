Europa League, il Napoli si fa beffare dall’Az Alkmaar

Azzurri sconfitti in casa all’esordio nel girone: li gela de Wit

Un Napoli sotto tono si fa beffare all’esordio in Europa League. Al San Paolo passano gli olandesi dell’Az Alkmaar: il gol partita di de Wit nella ripresa. Non basta agli azzurri uno sterile predominio nel possesso palla. Il Napoli si mostra impreciso nelle conclusioni, e viene castigato dall’Az. La rete nasce dall’inserimento sulla destra di Svensson, che serve de Wit. Il destro a incrociare non lascia scampo a Meret. E la squadra di Gattuso non riesce più a raddrizzare il match.



(Foto SSC Napoli Official/Twitter)

NAPOLI-AZ ALKMAAR 0-1 (0-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5.5, Hysaj 6 (14′ st Mario Rui 5.5); Fabian Ruiz 6, Lobotka 5.5 (21′ st Demme 6); Politano 6 (38′ st Bakayoko sv), Mertens 5.5, Lozano 5 (14′ st Insigne 5.5); Osimhen 5.5 (21′ st Petagna 6). In panchina: Contini, Ospina, Ghoulam, Rrahmani, Manolas. Allenatore: Gattuso 5.5

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot 6; Svensson 6.5, Hatzidiakos 6, Martins Indi 6.5, Wijndal 6; Midtsjo 6 (43′ st Leeuwin sv), Stengs 6.5, Koopmeiners 7; Sugawara 6, de Wit 7, Karlsson 6.5 (43′ st Gudmundsson sv). In panchina: Verhulst, Evora, Goudmijn, Taabouni, Gullit, Velthuis. Allenatore: Slot 7 Arbitro: Stefanski (Pol) 6

Rete: 12′ st de Wit

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: de Wit, Koulibaly. Angoli: 8-2. Recupero: 2′; 4′

GRUPPO F

Prima giornata: Napoli-Az Alkmaar 0-1; Rijeka-Real Sociedad 0-1

Classifica: Real Sociedad, Az Alkmaar 3; Napoli, Rijeka 0

Prossimo turno 29 ottobre: Real Sociedad-Napoli (ore 21); Az Alkmaar-Rijeka (ore 21)