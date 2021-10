Eccellenza girone B, Napoli United fa cinquina al Barano

Spazzate via le ultime due sconfitte amare (in campionato e in coppa)

Una vittoria netta, che addirittura poteva essere ancora più larga viste le tante occasioni create dai padroni di casa in scena al “Gobbato” di Pomigliano D’Arco. 5 gol e tante emozioni che spazzano via le ultime due sconfitte amare (in campionato e in coppa) e che rilanciano gli uomini di mister Maradona (anche quest’oggi in tribuna per la squalifica a tempo fino al 27 ottobre), guidati dalla panchina dal secondo De Francesco.

Napoli United parte subito forte e al 3′ arriva subito una buona occasione per Navarrete vicinissimo al gol. Tiro sul secondo palo ma la palla sfila di poco sul fondo. Al 14′ su palla inattiva il Napoli United ha l’occasione di nuovo per portarsi in vantaggio con Arrulo. Dopo un minuto ancora i leoni con Giordano anticipato nel momento della battuta. Al 19′ ancora un’iniziativa di Navarrete che addomestica bene il pallone ma il tiro non riesce ad impensierire Mennella. L’occasione più nitida al 23′ con l’ottima conclusione di Giordano che però non trova il bersaglio vincente. E’ dominio Napoli United con il Barano che sta a guardare. Al 29′ conclusione dalla distanza di Cerase per gli ospiti ma non preoccupa Giordano. Mischia a centrocampo, ne esce male Minutella sostituito da Barone. Ed è proprio il neo entrato Barone a fornire il cross vincente per la testa di Arrulo che al 33′ realizza la rete del meritatissimo vantaggio per i leoni. Al 36′ bellissima azione orchestrata dal tacco di Barone per Giordano e conclusa da Navarrete che colpisce forte ma non preciso. Al 38′ tiro a giro di Navarrete di poco alto sulla traversa. E’ solo United in campo. Al 45′ arriva l’unica vera occasione per il Barano che pesca l’angolo giusto con De Stefano lasciato tutto solo che realizza il gol del pari.



Nella ripresa al 3′ l’arbitro concede una punizione dal limite per lo United dopo un tocco di mano di Monti. La punizione battuta da Barone non è irresistibile e finisce fuori. All’ottavo minuto ancora Barone ci prova ma il suo tiro viene respinto da Mennella. Lo United approfitta di una rimessa laterale: Navarrete al 10′ trova il gol, riportando lo United in vantaggio come merita. Ma le emozioni non finiscono perchè appena dopo 60 secondi arriva la rete di Diego Ciranna che trova l’ incrocio dei pali dopo un sublime tiro di sinistro. Dialoga il Napoli United in area di rigore ed è tutto semplice per Barone realizzare il poker per i padroni di casa. Gara che scivola liscia fino alla fine con Navarrete che al 39′ trova la gioia personale per realizzare la doppietta personale approfittando di una distrazione della retroguardia del Barano. Terza vittoria casalinga per il Napoli United che dinanzi al suo pubblico non fallisce.



Napoli United – Barano 5-1 (1-1)Napoli United: Giordano D., Scheler, Akrapovic, Oliva, Samson (24′ st Pisacane), Ciranna (18′ st Calvanico), Arrulo, Minutella (32′ pt Barone), Soprano (11′ st Medaglia), Giordano G. (18′ st De Marco), Navarrete. A disp.: Zaccaro, Perretti, Santoro, Di Gennaro. All. De Francesco



Barano Calcio: Mennella L., Mennella A.( 30′ st Petrone), Matarese (18′ st Mattera), Conte (22′ st Cuomo), Mocerino, Monti, Antignano, Scritturale (24′ st Ruffo), Rubino, Cerase, De Stefano. A disp.: Castaldi, Miniello, Abbandonato, Pirone, Buono. All. Di Meglio

Arbitro Tomei (Sapri), assistente 1 Arcella (Frattamaggiore), assistente 2 Evangelista (Avellino)



Marcatori: 33′ pt Arrulo ( N U ), 45’pt De Stefano ( B ), 10′ st Navarrete ( N U ), 11′ st Ciranna ( N U ), 16′ st Barone ( N U ), 39′ st Navarrete ( N U)Ammonizioni: Conte ( B ), Minutella ( N U ), Monti ( B ), Barone ( N U ), Petrone ( B )