Derby campano, Juve Stabia supera la Salernitana 1-0

La rete di Fortini e le espulsioni decidono l’incontro

La Juve Stabia conquista una vittoria fondamentale nel derby campano contro la Salernitana, imponendosi con un risultato di 1-0 al termine di un match molto combattuto e teso. A decidere l’incontro è stato il gol di Fortini, arrivato a inizio ripresa su assist di Piscopo, un’azione che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico del “Menti” e ha dato una spinta decisiva alla squadra di mister Caserta.

Il match, giocato sotto una forte tensione emotiva, non ha regalato molte occasioni da rete. La Juve Stabia ha avuto il merito di sfruttare al meglio l’unica occasione davvero nitida, con Fortini che ha concretizzato un bell’assist di Piscopo. Nel primo tempo, sebbene la Salernitana abbia provato a creare gioco, le difese hanno avuto la meglio e le occasioni da gol sono state poche.

La ripresa è iniziata con un altro grande momento di intensità, con la Juve Stabia che è riuscita a capitalizzare il vantaggio iniziale, difendendo il risultato con determinazione. In un contesto teso, entrambe le squadre sono rimaste in dieci uomini, con Njoh espulso nel primo tempo per un fallo su un avversario lanciato verso la porta, e Louati espulso nella ripresa per doppia ammonizione.

Un episodio che ha suscitato polemiche è stato il gol annullato a Ferrari della Salernitana nel primo tempo, con l’arbitro che ha fischiato un tocco di braccio che ha invalidato la rete. Un’azione discussa, ma che non ha cambiato le sorti della partita.

In classifica, la Juve Stabia consolida la sua posizione in zona playoff, salendo a quota 49 punti, con un buon margine in vista del finale di stagione. La Salernitana, invece, rimane bloccata a 30 punti, sempre più distante dalla zona salvezza.

Nel prossimo turno, la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta contro la Cremonese, mentre la Salernitana affronterà il Sudtirol in un match fondamentale per le speranze di salvezza.

Questa vittoria permette alla Juve Stabia di continuare a inseguire un posto nei playoff, mentre la Salernitana deve cercare di risollevare una stagione che si sta complicando sempre di più.