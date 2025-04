Una notte di terrore a Pozzuoli: 25enne sfugge a tentato femminicidio

Giovane madre trova la forza di denunciare dopo anni di abusi

Una giovane donna di 25 anni è stata vittima di un tentativo di omicidio da parte del suo ex compagno, un uomo di 36 anni, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. L’uomo l’ha brutalmente aggredita con calci e pugni, cercando poi di spingerla oltre una balaustra per lanciarla nel vuoto. La donna è riuscita a liberarsi e a chiamare i Carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore. La vittima, che aveva già subito violenze in passato, è stata ricoverata in ospedale con lesioni guaribili in circa 30 giorni. L’aggressore è ora detenuto con accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Il mancato femminicidio si è consumato in piena notte, nella zona panoramica di San Gennaro: erano le 3 quando la 25enne è stata massacrata dall’ex. I due si erano separati a gennaio e lei era andata a vivere in un’altra casa con il figlioletto, un bimbo di meno di due mesi. Anche lui si era trasferito, non lontano dalla loro vecchia casa.

La 25enne, secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri anche grazie al suo racconto, stava provando a voltare pagina dopo un periodo terribile, fatto di botte e umiliazioni nell’abitazione, anche davanti al piccolo.



Un continuo di vessazioni, minacce e botte fino a quando la ragazza non ha trovato il coraggio di andarsene. Ma il 36enne, come troppo spesso accade, non ha accettato la volontà della sua ex di ricostruirsi una vita lontano da lui. Così, quando la scorsa notte ha trovato la donna in strada che passeggiava, in un istante le si è parato davanti. L’ha presa a pugni e calci fino a spaccarle le ossa del naso. E poi l’ha afferrata e a provato a spingerla oltre una balaustra di un belvedere, per lanciarla nel vuoto. Stavolta però il tentativo di femminicidio è rimasto tale: la 25enne è riuscita a resistere e ad opporsi.



L’ex l’ha quindi lasciata a terra sanguinante ed è andato via. Attimi terribili, il tutto è accaduto in pochi secondi, e alla fine la ragazza è riuscita a chiamare i soccorsi. Portata in ospedale, le sono state diagnosticate lesioni guaribili in una trentina di giorni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli, allertati dal 112, avevano intanto individuato l’aggressore e lo hanno arrestato in flagranza differita. Ora in carcere, dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.



E proprio mentre a Pozzuoli si consumava l’ennesima violenza sulle donne, le militanti di ‘Non una di Meno’ avevano organizzato una manifestazione in pieno centro a Napoli. In piazza San Domenico Maggiore si sono radunate per dire basta con la violenza contro le donne ricordando Ilaria Sula e Sara Campanella, solo le ultime vittime di una lunga serie di femminicidi che non si riesce ad arrestare.

