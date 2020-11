Da Fuorigrotta al Plebiscito, ai Quartieri Spagnoli: l’omaggio a Re Diego

Il lutto di Napoli, in queste ore, ha alcuni luoghi simbolo. Intorno al perimetro del San Paolo spettacolare catena di fumogeni rossi. All’ingresso di Palazzo Reale affissa gigantografia di Maradona

Dall’esterno dello stadio San Paolo, al cuore di Forcella, passando per piazza Plebiscito. Non conosce soste l’omaggio di Napoli a Maradona. Da ieri, subito dopo la notizia della scomparsa, Fuorigrotta è meta di un pellegrinaggio di tifosi e ammiratori. A poche ore dalla partita di Europa League fra Napoli e Rijeka, anche una catena di fumogeni rossi, intorno il perimetro dello stadio, accesi contemporaneamente poco dopo le 18. Quindi è partito il coro: “Diego, Diego”, seguita dallo storico “Ho visto Maradona”. Una gigantografia di Dieguito, invece, stata affissa davanti all’ingresso di Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, al termine di un corteo di un migliaio di tifosi partiti da piazza Municipio. Gli ultrà della curva A hanno voluto così omaggiare il grande fuoriclasse. Anche qui cori, lacrime, applausi e infine l’accensione di fumogeni rossi. Ed anche ai Quartieri Spagnoli è incessante l’omaggio, vicino al murales di Maradona, realizzato dopo il secondo scudetto del Napoli.