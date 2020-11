Napoli, aumentano persone davanti San Paolo per Diego. Stasera applausi dalla finestre

I napoletani organizzano grande saluto della città

E’ aumentato il numero delle persone che davanti allo stadio San Paolo si ritrovano nei pressi dell’altare laico che i tifosi hanno realizzato per Maradona. Fiori, striscioni, sciarpe, candele, disegni. Ci sono i tifosi azzurri ma anche tanti curiosi. C’è chi piange, chi mostra sul cellulare tutti i gol più belli. A pochi chilometri, ai Quartieri Spagnoli, vicino al murales realizzato dopo il secondo scudetto del Napoli l’omaggio è incessante da ieri sera.

Stasera da ogni finestra di Napoli partirà un applauso per Diego – “Oggi alle 20.45 Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita metteremo alle finestre luci e candele e alle 21, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città . Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che è il nostro figlio e fratelli più amato“. Questo il testo dell’addio di Napoli a Maradona che è stato stampato su manifesti funebri, con il volto di Diego con il Vesuvio sullo sfondo. Stasera Napoli avrebbe voluto dare il suo saluto a Maradona dallo stadio San Paolo dove si gioca il match di Europa League contro il Rijeka, ma lo stadio sarà vuoto per il covid19. Prima dell’inizio della partita ci sarà un minuto di silenzio in campo, che i napoletani aspetteranno per poi salutare il loro idolo con un lungo applauso e il coro con il suo nome.

(Foto di Ornella Cristo per IlDesk.it)