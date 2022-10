Clamoroso all’Olimpico: la Salernitana fa tre gol nella ripresa e travolge la Lazio

Pesante sconfitta per i biancocelesti: prima il vantaggio con Zaccagni, poi le reti di Candreva, Fazio e Dia per i granata

Clamorosa sconfitta della Lazio all’Olimpico. Vince la Salernitana per 3-1 con una grande prova di reazione dopo il gol di Zaccagni a fine primo tempo. Nella ripresa in rete vanno Candreva, Fazio e Dia. Tre occasioni sfruttate al massimo dalla squadra di Nicola che torna a casa con tre punti pesantissimi. Per Sarri un insuccesso che fa male: cade l’imbattibilità in difesa e soprattutto perde Milinkovic per il derby con la Roma. Il Sergente diffidato, entrato nel secondo tempo, rimedia un cartellino giallo che gli sbarra la strada per la partita di domenica prossima. Inutili le proteste in campo.