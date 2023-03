Champions League, il sorteggio: Napoli-Milan ai quarti di finale

l’Italia può sperare di avere una squadra in finale.

A Nyon sorteggiati i quarti di finale e semifinali di Champions League. Sarà derby italiano fra Milan e Napoli, per l’Inter invece c’è il Benfica. Le italiane tutte nella stessa parte del tabellone: dunque possibile altro derby (italiano o di Milano) in semifinale mentre sarà impossibile avere una finale tutta italiana.

Dall’altro lato una sorta di cortina di ferro europea: Manchester City opposto al Bayern Monaco e il Real Madrid che affronterà il Chelsea. Le big saranno costrette ad eliminarsi vicendevolmente sulla via della finale di Instanbul. Il Napoli, arrivato ai quarti per la prima volta nella sua storia, da underdog del torneo annusa un percorso non impossibile verso la finale dei sogni: prima il Milan, già battuto e poi staccato in campionato; poi una semifinale con l’Inter o con il Benfica. In ogni caso l’Italia ha tre possibilità su quattro di andarsi a giocare la Champions League 2023.