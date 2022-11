Champions, il Napoli perde 2-0 col Liverpool. Sconfitta indolore: azzurri agli ottavi da primi

Vincono i Reds grazie ai gol di Salah e Nunez nel finale, ma gli uomini di Spalletti restano davanti in classifica per la differenza reti negli scontri diretti

Una sconfitta indolore del Napoli in Champions League. Nell’ultima gara del Gruppo A la squadra di Luciano Spalletti perde 2-0 col Liverpool, ma in virtù della differenza reti chiude la fase a gironi al primo posto in vista del sorteggio per gli ottavi.

E’ andata in scena una gara equilibrata. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Jones e Thiago Alcantara, ma la difesa azzurra ha retto l’urto.

Nella ripresa Ostigard segna, ma Stieler annulla tutto per una posizione irregolare di pochi centimetri e nel finale Salah (85′) e Nunez (98′) decidono la gara sfruttando gli sviluppi di due corner.