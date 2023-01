CALCIO SERIE A Salernitana-Torino 1-1 Salernitana ringrazia Ochoa, prodigioso portiere. Salva la sua porta in più occasioni.

Allo Stadio Arechi di Salerno

Al 36′ sblocca Sanabria per il Toro.

Pareggia al 49′ Vilhena per la Salernitana

Allo Stadio Arechi di Salerno si sono affrontate, per la gara della 17^ giornata di Serie A, Salernitana e Torino. Prima dell’incontro rispettivamente in 15^ e 10^ posizione in classifica con 17 e 22 punti.

La Salernitana si presenta in campo con il 3-5-2 mentre il Torino con il classico 3-4-3.

Nel primo tempo il Torino sembra giocare in casa mantenendo il controllo completo del match.

La Salernitana resta a guardare e ringrazia il prodigioso Ochoa che in più di un’occasione mantiene la porta inviolata.

Il Torino è subito pericoloso con Sanabria che calcia di sinistro mandando la palla alta al di sopra della porta avversaria.

Più tardi Ochoa si rende protagonista neutralizzando con parate decisive gli attacchi di Zima al 9′, Radonjic al 12′, Vlasic al 17′ e Lukic.al 30′.

Al 24′ si vede la Salernitana con Candreva che prova la conclusione al volo bloccata da Milinkovic-Savic.

Lazaro, al 36′, dalla destra disegna un perfetto cross al centro dell’area avversaria che Sanabria, tra due difensori, colpisce di testa spiazzando il bravissimo portiere della Salernitana.

GOAL! Salernitana 0 – Torino 1.

La Salernitana accusa il colpo e il Torino sfiora addirittura il raddoppio con altre due occasioni – al 41′ Vojvoda, tira di sinistro ma l’attento Ochoa respinge con i pugni – un minuto dopo Shuurs colpisce di testa centrando il palo con difesa avversaria immobile.

La prima frazione di gioco si chiude con il Torino in vantaggio sulla Salernitana per 1-0.

La ripresa del gioco ritarda causa problemi con il monitor del VAR.

Alla ripartenza la Salernitana cambia assetto e motivazioni, sostituisce Bohinen con Piatek.

I granata di Salerno pigiano forte sull’acceleratore e al 49′ raggiungono il pareggio su contropiede di Vilhena. L’olandese da centrocampo porta la palla fino all’ingresso dell’area di rigore avversaria e conclude con un forte tiro di sinistro sul primo palo e infila in rete senza lasciare scampo al portiere avversario.

GOAL! Salernitana 1 – Torino 1.

La Salernitana raggiunto il pareggio alza il piede dall’acceleratore e controlla la gara contro un ottimo Torino che nel finale con Miranchuk e Rodriguez, entrati nella ripresa, permettono al portiere Ochoa di mettersi ancora in mostra al 73′ e al 85′ neutralizzando le occasioni avversarie.

Al 97′ si conclude il match tra Salernitana e Torino che si dividono la posta in palio.

La Salernitana si porta a 18 punti in classifica a +9 dalla zona retrocessione mentre il Torino aggancia la Fiorentina a 23 punti.

La Salernitana domenica 15 gennaio alle 18:00 giocherà a Bergamo contro l’Atalanta mentre il Torino domenica 15 gennaio alle 15:00 in casa contro lo Spezia.