Calcio, Napoli show travolge il Monza

Gli azzurri vincono 4 a 0 mostrando un’ottima condizione atletica e soprattutto una maturità tattica notevole

Allo stadio Maradona davanti a 40 mila tifosi, il Napoli domina con Kvaratskhelia: prima sblocca la partira con un tiro magnifico poi trova anche la doppietta personale con un’altra giocata straordinaria. Tra i due gol del georgiano, ormai diventato nuovo idolo dei tifosi, c’è la rete di Osimhen in contropiede. Nel recupero il poker di Kim, al primo gol in Italia. Per il Monza gol dell’ex Petagna annullato dopo revisione al Var. Esordio rinviato per i nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele, rimasti in panchina