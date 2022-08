Calcio: morto Garella, il portierone che vinse scudetti con Verona e Napoli

Si è spento all’età di 67 anni

Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n’è andato Claudio Garella, protagonista dello scudetto con la maglia del Verona, nel 1984/85 e fra i pali del Napoli di Maradona nel 1986/87.

Così il ricordo del portiere sul sito del Calcio Napoli “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di un indimenticabile protagonista della nostra storia”, conclude la nota.