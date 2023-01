Calcio Coppa Italia Ottavi di finale Milan-Torino 0-1

Il Toro in 10 incorna il Diavolo e passa il turno

Milano, mercoledì 11 gennaio 2023 Stadio Giuseppe Meazza.

Decide il gol di Adopo al 114′.

Il Torino in 10 uomini dal 70′ supera comunque il turno e passa ai quarti dopo una partita giocata a denti stretti contro i campioni del Milan.

Nella prima frazione di gioco la partita stenta a decollare.

Il Milan cerca di penetrare nella difesa molto fisica e ben organizzata del Torino senza mai trovare la conclusione vincente.

Le occasioni più rilevanti sono una per parte. La prima, al 12′, per i granata ad opera di Lukic che si fa ipnotizzare dal portiere rumeno; la seconda al 26′, per i rossoneri con De Ketelaere, il quale colpisce la sfera di testa che si stampa sul secondo palo negandogli la gioia del gol.

Nel secondo tempo la trama non cambia.

I rossoneri non riescono a scardinare in nessun modo la difesa coriacea dei torinesi.

L’episodio chiave arriva al 70′ con l’espulsione di Djidji che commette fallo ai danni di Messias, secondo cartellino giallo e conseguente espulsione.

Nonostante l’inferiorità numerica i granata resistono e passano ai tempi supplementari.

L’assedio del Milan è costante ma la porta avversaria resta inviolata, complice anche un’ottima prestazione del portiere granata Milinkovic-Savic e nonostante gli ingressi di Giroud, Hernandez, Messias, Calabria e il velocissimo Leo.

Il match si sblocca al 114′, grazie a due giovani classe 2000, subentrati a partita in corso, che confezionano l’azione del gol per il vantaggio dei piemontesi.

Beyeye, lanciato in profondità sulla fascia destra, crossa la sfera al centro per Adopo che appoggia facilmente in rete a pochi passi dalla porta avversaria.

Il Milan tenta il tutto per tutto ma l’estremo difensore granata alza il muro vanificando così ogni sortita offensiva dei rossoneri.

Il diavolo si piega al Toro che passa ai Quarti.

Il Torino affronterà la vincente tra Fiorentina e Sampdoria che si disputerà oggi giovedì 12 gennaio alle ore 18:00.