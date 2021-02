Benevento, pari nel ghiaccio a Bologna

Il tacco di Viola gela i felsinei, andati in vantaggio con Sansone dopo un minuto

Un gol lampo di Sansone illude il Bologna, nell’anticipo della 22esima. Ma il Benevento prende le misure ai felsinei, sul campo ghiacciato del Dall’Ara. E così, tra i fiocchi di neve, nella ripresa arriva il pari. L’autore è Viola di tacco, sbrogliando una mischia in area, con Skorupski a sbagliare l’uscita. Il finale degli Stregoni è di personalità. Il punto, invece, prezioso.

BOLOGNA-BENEVENTO 1-1 (1-0)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; Tomiyasu 7, Danilo 6, Soumaoro 6.5, Dijks 6; Schouten 6 (36’st Palacio sv), Dominguez 6.5 (9’st Poli 6); Skov Olsen 5.5 (27’st Orsolini 5.5), Soriano 6, Sansone 6.5 (21’st Vignato 5.5); Barrow 6.5. In panchina: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, Baldursson, Antov, De Silvestri, Juwara. Allenatore: Mihajlovic 6

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 6, Tuia 5 (36’st Caldirola sv), Glik 6, Barba 5.5 (31’st Foulon 6); Hetemaj 6 (36’st Dabo sv), Schiattarella 6, Viola 7.5; Iago Falque 6 (25’st Sau 6), Caprari 6.5 (25’st Insigne 6); Lapadula 6. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Di Serio, Moncini, Pastina. Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Ghersini di Genova 6

Reti: 1’pt Sansone, 25’st Viola

Note: serata nevosa con forte vento, terreno scivoloso. Ammoniti: Dominguez, Soriano, Schiattarella, Vignato, Montipò. Angoli: 8-3 per il Bologna. Recupero: 2′ pt, 5′ st