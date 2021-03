Benevento, capitombolo col Verona

Gli stregoni cadono in casa: 0-3

Brutta caduta casalinga per il Benevento, nel match infrasettimanale della 25esima. Gli Stregoni cedono al Verona con uno 0-3. Risultato eloquente, per una gara dominata dagli ospiti. Gli scaligeri chiudono il primo tempo avanti di due gol, grazie a Faraoni e all’autorete di Foulon, goffo nel deviare in porta con un tuffo di testa. Nella ripresa, il Verona perfeziona grazie a Lasagna (nella foto). Serata da dimenticare per il Benevento, il cui margine sul Torino terzultimo è di 5 punti. I granata, però, dovranno recuperare la partita con la Lazio, non disputata per la quarantena disposta dall’Asl torinese.

BENEVENTO-VERONA 0-3 (0-2)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 5 (1’st Improta 5.5), Glik 5, Caldirola 5.5, Letizia sv (11’pt Foulon 4, 1’st Tuia 5.5); Hetemaj 5.5, Schiattarella 5.5, Ionita 5.5; Insigne 5.5 (10’st Viola 6), Sau 5.5; Lapadula 5 (29’st Gaich 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Tello, Dabo, Caprari, Di Serio, Moncini. Allenatore: Inzaghi 5

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Magnani 6.5 (38’st Dawidowicz sv), Gunter 6.5, Ceccherini 6.5 (34’st Lovato sv); Faraoni 7, Tameze 7 (20’st Sturaro 6), Veloso 6.5, Lazovic 6.5; Barak 6.5, Zaccagni 6.5 (34’st Bessa sv); Lasagna 6.5 (38’st Favilli sv). In panchina: Berardi, Pandur, Dimarco, Salcedo, Ilic, Çetin, Vieira. Allenatore: Juric 7

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6

Reti: 25’pt Faraoni, 34’pt Foulon (aut), 5’st Lasagna

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Sturaro. Angoli: 7-2 per il Verona. Recupero: 2′, 0′