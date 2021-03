Campania, Codacons e genitori: “La lotta continua per aprire le scuole”

La battaglia in difesa del diritto allo studio condotta solo dalle associazioni indipendenti. Assente il sindacato

Il Codacons, l’associazione dei consumatori della Campania continua a sostenere la lotta dei genitori, studenti e parte dei docenti per mantenere le scuole aperte, difendere il diritto allo studio e la didattica in presenza. Un diritto negato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca in una delle regioni più popolose d’Italia, con i più alti tassi di abbandono scolastico e con irrisolte problematiche di carattere sociale ed economico. La scuola viene considerata un servizio aggiuntivo, superfluo, meno importante anche di una ludoteca. La lotta per mantenere aperte le scuole viene condotta solo dai comitati indipendenti dei genitori, di una parte dei docenti e dal Codacons. Tacciono tutti i sindacati, interessati a tutelare la categoria dei docenti con logiche corporative.

“Facciamo nostro il Comunicato del coordinamento “Scuole Aperte in Campania” condividendo appieno il giudizio “di una vittoria di Pirro” quella della Regione Campania, dal momento che il Consiglio di Stato, decreto 1034/2021, se da un lato afferma che la scelta di adottare misure calibrate sul territorio non possa che spettare al Presidente della Regione, dall’altro lato afferma pure l’onere da parte della Regione di esporre i dati e di valutare con immediatezza il rientro in presenza dei più piccoli – afferma l’Avvocato Matteo Marchetti del Codacons – D’altra parte dall’elenco delle 24 province prese in esame dal 23 febbraio al 2 marzo, appare al 15 posto Salerno, ma mancano Napoli, Caserta, Avellino e Benevento”. “Quindi ribadiamo che è “una vittoria di Pirro”, la vittoria della Regione di questa settimana, perché la Regione dovrà tener conto del principio posto dal Consiglio di Stato, pena una sicura illegittimità, se da lunedì non saremo tutti in “zona rossa” – aggiunge l’esponente del Codacons

Ciro Crescentini