Keita risponde a Caprari, 1-1 al Vigorito

La Sampdoria blocca il Benevento al Vigorito. Nel match della 21esima, è 1-1 tra giallorossi e blucerchiati. Gara equilibrata, sbloccata in avvio di ripresa dall’ex Caprari. Gli stregoni accarezzano il successo, ma a dieci minuti dalla fine Keita gela le speranze, deviando sotto rete un assist di Damsgaard, bravo ad andarsene in serpentina. Nel finale qualche patema per il Benevento, con il ritorno della Samp. Ma finisce in parità.