Basket, Doron Lamb: rescisso contratto con la Givova Scafati

L’esterno americano firma con l’Happy Casa Brindisi

L’Ufficio Stampa della Givova Scafati nella giornata di ieri, mercoledì 19 gennaio, ha reso noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta statunitense.

“La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione in questi primi mesi della stagione agonistica in corso e contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera“.

Nella stagione in corso, il cestista, con la Givova Basket Scafati 1969, si è reso protagonista, nelle dieci partite di regular season, realizzando 11,6 punti di media, tra cui spiccano i 29 punti realizzati contro Varese.

Milita nel campionato italiano dalla scorsa stagione 2021/22 e ha contribuito a guidare la squadra di Pesaro fino ai playoff scudetto totalizzando 12,9 punti di media.

Nella giornata di ieri, l’atleta americano, di 193 cm nato a New York il 6 novembre 1991, ha definito l’accordo con l’Happy Casa Brindisi fino al termine della stagione sportiva in corso.

Nelle prossime ore raggiungerà Brindisi e domenica sarà a disposizione per la gara di campionato in programma contro la Virtus Segafredo Bologna.