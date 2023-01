Calcio, Supercoppa italiana: Milan-Inter 0-3 Demoliti i rossoneri

I nerazzurri si aggiudicano per la 7^ volta il trofeo

18 gennaio 2023

Allo King Fahd International Stadium di Ryadh l’Inter si aggiudica il trofeo dominando sul Milan per 3-0.

Grandissima prestazione dei nerazzurri nel primo tempo che dopo 10 minuti sono già in vantaggio per 1-0 grazie ad una velocissima azione corale tutta di prima con il trio Dzeko, Barella e Dimarco che conclude in rete.

E’ di Dzeko, tra l’altro premiato come miglior giocatore del match, la seconda rete al 21′, su assist di Bastioni, che sorprende la difesa rossonera con un tiro chirurgico sul palo lontano.

Si rientra negli spogliatoi, dopo la prima frazione di gioco, con l’Inter che va a riposo in vantaggio per 2 reti a 0 e con il Milan che ha creato poche occasioni e molte disattenzioni in difesa.

Nella ripresa i rossoneri cercano di rendersi pericolosi ma l’Inter attende bassa e riparte, quando può, in contropiede.

Infatti al ’77 Skriniar lancia in profondità Lautaro Martinez che fugge via a Tomori e con un gran tiro d’esterno infila alle spalle dell’estremo difensore avversario.

Il Milan prova a reagire e al 92‘ Rebic colpisce la traversa con un tiro cross.

Al 96′, l’arbitro Maresca fischia la fine delle ostilità, decretando di fatto la vittoria dell’incontro e della Supercoppa italiana a favore dell’Inter che si aggiudica il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Per la compagine lombarda si tratta della 7^ vittoria in questa manifestazione invece per Simone Inzaghi è la 4^, eguagliando così Lippi e Capello con altrettanti titoli nella stessa competizione.