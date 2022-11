Azzurri inarrestabili, battuta anche l’Atalanta

Al Gewiss Stadium un rigore di Lookman apre le danze, poi Osimhen ed Elmas ribaltano il risultato

Il Napoli vince a Bergamo e va in fuga. Nella 13.ma giornata di Serie A gli azzurri battono 2-1 l’Atalanta in rimonta, incassano il nono successo consecutivo e allungano in vetta alla classifica portandosi a quota 35 punti

Dopo il quarto d’ora Lookman sblocca su rigore ma Osimhen ristabilisce subito l’equilibrio e passata la mezz’ora serve a Elmas la palla che vale la rimonta. A inizio ripresa la traversa nega il pari e la doppietta a Lookman, Simeone manca il colpo del ko: il Napoli vince 2-1 e sogna la fuga