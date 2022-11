Piacenza, Nicoletta non tornerà a casa: è morta di lavoro schiacciata in una vetreria

La vittima aveva 50 anni

Una donna di 50 anni, Nicoletta Paladini ha perso la vita in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto alla Vetreria di Borgonovo in provincia di Piacenza poco prima delle 3 di questa mattina.

L’operaia è rimasta schiacciata tra un nastro mobile trasportatore e un macchinario porta bancali.

La dinamica esatta del tragico incidente la stanno ancora vagliando i carabinieri di Borgonovo coordinati dalla Procura di Piacenza. I macchinari sono stati posti sotto sequestro ed è stato richiesto l’intervento del medico legale per effettuare l’esame autoptico sul corpo della donna.





I vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118, hanno dovuto lavorare duramente e a lungo per liberare il corpo della donna, per la quale purtroppo non c’era più nulla da fare.