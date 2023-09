Temi Spa ha firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, promosso dall’UN Global Compact Network Italia

Francesco Tavassi: “La marginalità e il degrado si superano con un sistema produttivo nel quale sfruttamento e devianza siano annullati”

Temi Spa ha firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il testo rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo.

Con la firma al Manifesto, Temi Spa si impegna a rafforzare il proprio impegno nella Responsabilità Sociale, per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle intere filiere.

Il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” è la sintesi, in dieci punti, della visione espressa dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per un paradigma produttivo sostenibile dalle persone. Con esso, il Network italiano di UNGC chiama le aziende firmatarie a creare valore sociale, tutelando i diritti umani e del lavoro, l’inclusione e l’equità, promuovendo la rendicontazione non finanziaria, facendosi ambasciatrici delle buone pratiche.

Con più di 20 mila aziende e oltre 3500 firmatari non profit, con sede in 162 Paesi e 69 reti locali nel mondo, il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili.

Sono oltre 500 le imprese ed organizzazioni non profit italiane che partecipano all’UN Global Compact, che opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere i Dieci Principi dell’UNGC con il dialogo culturale e la produzione di conoscenza. È altresì impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

Spiega Francesco Tavassi, presidente di Temi Spa: “con la firma del Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, da parte di Temi Spa, si concretizza la nostra idea di responsabilità sociale di impresa. Un esercizio articolato, che punta a sintetizzare le istanze del territorio con quelle globali. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU non sono lontani dalle vite degli individui, anzi: la marginalità e il degrado si superano solo con lo sforzo di tutti per garantire un sistema produttivo della massima legalità e giustizia sociale, nel quale gli spazi per lo sfruttamento e la devianza siano annullati“.