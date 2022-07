Napoli, Terme di Agnano: sopralluogo degli assessori comunali

Gli assessori comunali Teresa Armato, Pier Paolo Baretta e Chiara Marciani hanno partecipato oggi ad un sopralluogo alle Terme di Agnano. Un luogo che, nonostante il degrado dovuto all’abbandono degli ultimi anni, è ricco di storia ed ha tutte le potenzialità per tornare ad essere un importante attrattore turistico per la città. Intanto le statue presenti nel complesso, risalenti al II secolo dopo cristo, sono state temporaneamente affidate dalla soprintendenza archeologica di Napoli che procederà al restauro e alla custodia per riportarle alle Terme quando saranno in sicurezza.

Nei giorni scorsi la stessa Soprintendenza ha anticipato l’interesse da parte di un importante museo internazionale che sta allestendo una esposizione delle statue raffiguranti la venere marina a poter esporre anche la venere delle Terme di Agnano.