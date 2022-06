Napoli, Alessandra Caldoro a Manfredi: “realizzare un decentramento vero”

Comitato Felix chiede di incontrare il primo cittadino partenopeo

Proseguono le attività civiche del Comitato Felix guidato da Alessandra Caldoro e Antonella Esposito per la promozione del decentramento amministrativo.



La richiesta di rimozione dei Presidenti delle 9 municipalità del Comune di Napoli rivolta dal Difensore Civico della Regione Campania e al Prefetto di Napoli ha dato la stura alla applicazione della legge sul decentramento amministrativo che conferisce pieni poteri ai Presidenti per la nomina degli assessori.

Lo stesso Sindaco di Napoli, in giornata, con lettera indirizzata ai Presidenti dei parlamentini, richiamando le norme esistenti, a fronte della possibilità di un terremoto politico, ha dato il via libera ai Presidenti municipali per la nomina delle Giunte appellandosi proprio a quelle norme del regolamento finora ignorate.



Il Comitato Felix, che nella sua proposta chiede l’applicazione dello Statuto e del Regolamento, come finalmente è avvenuto dopo le pressioni esercitate, chiede ora incontro con il sindaco affinché si proceda con la realizzazione di un decentramento compiuto assieme all’attuazione del programma elettorale del Sindaco sul punto così come sostenuto dalla coalizione.