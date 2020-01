Lavoro: Ministero, al via assunzioni agevolate dei precari Lsu

Oltre 9000 euro incentivo a amministrazioni per ogni lavoratore

Il ministero del Lavoro ha pubblicato la nota che fornisce le prime indicazioni operative in materia di contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione.Le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia possono presentare istanza, entro il 20 febbraio, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della ripartizione del contributo previsto dall’art. 1, comma 497, della Legge di Bilancio 2020.