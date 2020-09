Dipendenti di ‘Napoli Servizi’ occupano stanza del Comune:”basta clientelismo e rappresaglia antisindacale”

Il sindaco de Magistris incontrerà una delegazione il prossimo 5 ottobre

Circa 30 dipendenti dell’azienda partecipata comunale Napoli Servizi hanno occupato una stanza del comune di Napoli. L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Sindacale di Base per “denunciare pubblicamente l’ingerenza della politica nella gestione del personale e dei servizi erogati dalla società”. I lavoratori hanno esposto uno striscione con la scritta: “In Napoli Servizi, società pubblica si calpestano i diritti dei lavoro e il Comune è assente”. Emerge un gravissimo malessere tra i lavoratori e le lavoratrici”. L’organizzazione sindacale indipendente denuncia che “la recente gestione dei processi di mobilità interna che ha coinvolto il personale della società , in particolare gli addetti all’attività su strada trasferiti nell’area amministrativa, è¨ avvenuta senza un preliminare confronto sindacale sulle reali esigenze di servizio, in ordine al fabbisogno aziendale e fuori da un possibile ed auspicabile interpello o manifestazione d’interesse tra i lavoratori. Tale procedura, che nel caso di un rappresentante sindacale aziendale ha sconfinato in una incomprensibile motivazione di “incompatibilità ambientale”. L’Usb denuncia “l’arbitrarietà, la faziosità e la strumentalità di una gestione dal carattere sempre più clientelare. non permetteremo al management aziendale di adottare forme di rappresaglia nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali aziendali, nè tollereremo ulteriori comportamenti”. Ancora una volta torna al centro dell’attenzione una delle principali aziende partecipate di proprietà dell’ente di Palazzo San Giacomo. Nell’occhio del ciclone finiscono i soliti dirigenti aziendali che coperti politicamente attuando sistematicamente rappresaglie antisindacali, atti vessatori e azioni mobbizzanti. Comportamenti inaccettabili legittimati, spesso, politicamente. A seguito dell’iniziativa di lotta, il sindaco Luigi de Magistris ha fissato un incontro con una delegazione di lavoratori per il prossimo 5 Ottobre.