Regione, ecco la nuova giunta De Luca

Tra i volti nuovi il prefetto Morcone alla sicurezza, Filippelli alla formazione, Casucci a turismo e semplificazione, Caputo all’agricoltura. Il governatore tiene per sé sanità e trasporti

Regione, il governatore De Luca annuncia la nuova giunta: Vicepresidente Fulvio Bonavitacola (Ambiente); Ettore Cinque (Bilancio); Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro); Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali); Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione); Bruno Discepolo (Urbanistica); Nicola Caputo (Agricoltura); Armida Filippelli (Formazione professionale); Mario Morcone (Politiche della Sicurezza); Felice Casucci (Semplificazione amministrativa e Turismo)​. Non sono assegnate due deleghe cruciali: sanità e trasporti. La prima, De Luca sembra orientato a tenerla per sé. Per la seconda, l’aspirante numero uno è Mario Casillo (Pd), primatista di preferenze alle regionali (42.000). Al momento, tuttavia, anche questa rimane nella disponibilità del presidente. Nella scorsa legislatura, De Luca l’aveva affidata al presidente della commissione trasporti, il fedelissimo consigliere Luca Cascone, rieletto in questa tornata elettorale.