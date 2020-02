Concorso letterario al Policlinico Vanvitelli

L’iniziativa “Curati ad Arte”

Inserendosi in una più ampia Campagna di Comunicazione, l’iniziativa vuole accendere i riflettori sull’ospedale e quanto intorno ad esso gravita. Ma non solo. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” indice il Concorso letterario nazionale di Narrativa, Poesia e Poesia in vernacolo “Curati Ad Arte”. La scelta dei tre temi infatti non è casuale: dagli angeli visibili, passando per l’Arte presente in ogni angolo del Policlinico che accompagna quotidianamente l’attività assistenziale e, non ultimo, la figura di Giuseppe Moscati: “Giuseppe Moscati: uomo, medico, santo”; “Gli “angeli visibili” in ospedale”; “Arte e Assistenza”