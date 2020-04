Campania, Fit Cisl: “Regione accoglie nostre richieste sul contratto di servizio”

La collaborazione istituzionale

“Ringraziamo la Regione per aver accolto le nostre richieste. Con una lettera inviata al presidente De Luca lo scorso 24 marzo come organizzazioni sindacali avevamo chiesto il riconoscimento del corrispettivo del contratto di servizio per intero riferendosi ai chilometri certificati dalle aziende di trasporto prima che venissero ridotti i servizi a febbraio. La richiesta è stata accolta. Ciò dimostra che lo spirito di collaborazione è sempre utile quando la contingenza richiede lo sforzo di tutte le parti in campo, a tutela dei lavoratori e degli utenti. Nessuna si salva da solo da questa emergenza”. Lo dichiara Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania.