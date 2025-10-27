Assemblea pubblica sulla Newco Napoli Patrimonio

Cittadini e esperti si confrontano sui rischi e limiti dell’attuazione del “Patto per Napoli”

Giovedì 6 novembre alle 16,30 a Napoli all’Istituto Italiano di Studi Filosofici in via Monte di Dio 14 si terrà un’assemblea pubblica per discutere della costituzione della Newco Napoli Patrimonio attuativa del Patto per Napoli un’occasione unica per capire le motivazioni dell’amministrazione comunale e confrontarsi sui rischi e limiti di questa scelta interverranno esperti e rappresentanti della città tra cui Alberto Lucarelli professore di Diritto Costituzionale all’Università Federico II Arch Anna Savarese di Legambiente Campania Arch Emma Buondonno dell’Associazione Donne Architetto ADA e Arch Luigi De Falco di Italia Nostra Campania

L’iniziativa è promossa dalla Rete “Riprendiamoci la Città, Napoli non si vende” . Invitati tutti i cittadini a partecipare per discutere insieme del futuro della città e delle scelte che la riguardano.

Red