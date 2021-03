Mario Draghi con la moglie Maria Serena a Villa Borghese: così ricarica le batterie – L’angolo stiDraghi

Il giornalismo che “bracca” il potere

Per esaltare Draghi va bene tutto, anche ripescare foto di 6 anni fa. Il settimanale Oggi assicura che il premier “decide tutto, ma solo se la moglie è d’accordo”. Insomma: “Un Mario Draghi tutto d’un pezzo. Che trova la sua forza in Serenella, la donna con cui si fidanzò durante le vacanze del 1966 a Stra, tra Padova e Venezia, che sposò nel gennaio del 1973 a Noventa Padovana e che da allora è sempre al suo fianco”. La coppia è da 55 anni insieme (tra fidanzamento e matrimonio), e ha due figli. “Oltre al bracco ungherese con cui – rammenta il rotocalco – nel 2015 giocava a Villa Borghese, sempre accanto a Serenella. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi”. Il giornalismo che “bracca” il potere.