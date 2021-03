Scuole, il Tar Campania respinge ricorsi contro la chiusura

Due decreti emessi oggi

Il braccio di ferro sulle scuole: il Tar Campania respinge i ricorsi contro l’ordinanza regionale, e conferma la chiusura degli istituti. Da quanto riferisce l’Ansa i decreti 401 e 402 di oggi, emessi dal Tar di Napoli, non hanno accolto la richiesta di sospensione dell’atto. A presentare reclamo erano stati il Codacons e da gruppi di genitori No Dad. L’ordinanza n. 6 del 27 febbraio prevede lo stop alla didattica in presenza da oggi fino al 14 marzo. Tra le ragioni della decisione la campagna vaccinale del personale scolastico, ma anche i timori per la diffusione della variante inglese del Covid 19. Secondo l’ordinanza del governatore De Luca, il virus modificato è caratterizzato da maggiore diffusività nella popolazione giovanile. Il provvedimento, quindi, al Tar appare ispirato al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute e istruzione) di rango costituzionale. E questo fa pendere la bilancia dalla parte di De Luca.