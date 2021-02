Fedez ha sognato Mario Draghi: “Andavamo a vedere case nuove” – L’angolo stiDraghi

Notizia sensazionale

La notizia è sensazionale, e la riporta radioitalia.it. Fedez ha sognato che andava a vedere case nuove con Mario Draghi. “Ho sognato che andavo a vedere delle case nuove”, racconta il cantante, “E, ad accompagnarmi in queste visite, c’era con me Mario Draghi: era espertissimo di arredamenti e tappeti e mi ricordava quella signora col ciuffetto bianco che faceva i programmi sulle case, Paola Marella. È come se lei avesse posseduto il corpo di Draghi”. O più probabilmente, è come se qualche spirito maligno possieda il corpo di Fedez.