Napoli, scritta su Questura: “Fuck repression”. Fermati in tre

Indagini per verificare se siano gli autori del raid: non sono legati ai centri sociali

La scritta era eloquente, dopo le tensioni dei giorni scorsi: “Fuck repression”. Era vergata con lo spray nero, visibile prima dell’alba su un muro di lato all’ingresso principale della Questura di Napoli, in via Medina. Questa notte – intorno alle 4:30 – in Via Sant’Anna di Palazzo, i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli hanno fermato 3 persone a bordo di un’utilitaria.

Uno dei 3 aveva le mani sporche di vernice nera e nel cofano nascondeva guanti in lattice, un rullo sporco di vernice nera fresca, due bottiglie di vernice nera, bombolette di vernice spray e un manganello telescopico.

Durante il controllo i militari hanno ricevuto segnalazione dalla centrale operativa 112, relativa alla scritta rinvenuta su una delle pareti esterne della Questura.

Indagini sono in corso per verificare se le tre persone fermate siano riconducibili all’imbrattamento segnalato. Al momento non risulta che i tre siano legati a centri sociali.