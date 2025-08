Napoli, il Sud che canta il mondo: rinascere come affinità, resistere come destino

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

L’idea di un’affinità tra i “Sud del mondo” – siano essi geografici, simbolici o culturali – è più di una suggestione poetica: è una chiave di lettura antropologica, politica e artistica che permette di cogliere legami profondi tra territori apparentemente lontani. Non si tratta solo di una coincidenza spaziale, ma di una condizione esistenziale condivisa, una matrice che attraversa continenti, lingue, popoli e generazioni. Questa matrice del Sud si manifesta con tratti ricorrenti, come un’impronta genetica collettiva: una certa modalità di resistere, di narrare, di custodire la memoria e di reinventare il dolore in forma estetica o comunitaria. E oggi, in questo scenario globale fratturato e spaesato, Napoli – antica e inquieta, ferita e splendida – sembra tornare a occupare un posto centrale in quel coro dissonante e potente che chiamiamo Sud.

Napoli non è mai stata morta. Piuttosto, è rimasta a lungo sotto traccia, come un canto sommesso che nessuno voleva ascoltare. Ma chi conosce la città, chi la abita con amore e contraddizione, sa che la sua essenza non si misura col PIL né con le classifiche dell’attrattività urbana. Napoli non rinasce, perché non si era mai arresa. Piuttosto, si rialza con la sua consueta, scandalosa grazia: un gesto insieme teatrale e autentico, sfrontato e doloroso. È questo che oggi il mondo comincia di nuovo a vedere: una Napoli che non ha bisogno di rifarsi il trucco, ma di mostrare la propria pelle viva, la propria voce stonata, la propria lentezza necessaria. Ed è proprio in questa lentezza, in questa profondità emotiva, che Napoli si riallaccia a quel Sud globale che canta tra le macerie: l’Avana che sopravvive al blocco, la Medellín che riscrive le proprie ferite, il Maputo che vibra di percussioni e sogni urbani, la Marsiglia che si arrampica sulle sue colline. In ognuno di questi Sud, come a Napoli, il riscatto non è mai solo economico: è una questione di sguardi, di voci, di storie che tornano a cercarsi.

Chi ascolta i Quartieri Spagnoli con le orecchie giuste può sentire l’eco dei tamburi yoruba, dei boleri spezzati di Cuba, del fado portoghese che piange il mare. È la stessa lingua segreta che vibra nei vicoli del Gargano, nelle zampogne calabresi, nei lamenti dei pescatori siciliani. Napoli, in questo senso, è crocevia e specchio: parla tutte le lingue dei Sud perché le ha dentro, perché è esse stessa un Sud stratificato, meticcio, poroso. Da Enzo Avitabile a Teresa De Sio, da Almamegretta ai Nu Genea, da Liberato fino ai cantori anonimi dei presepi viventi, la musica partenopea ha sempre dialogato con i margini del mondo. Non per imitazione, ma per intima risonanza. Napoli canta con lo stesso timbro emotivo del blues africano-americano, con la stessa malinconia combattiva della milonga argentina, con la stessa fame di dignità che pulsa nella cumbia colombiana. La sua voce, antica e mutante, non chiede permesso: semplicemente accade, si insinua, si offre.

Riscoprire Napoli oggi significa anche riscoprire uno sguardo radicale sul mondo. Radicale perché va alla radice delle cose: perché sa che la bellezza non è superficie, ma profondità; che il futuro non è nelle smart cities asettiche, ma nei quartieri dove l’umanità pulsa ancora nei cortili, nei mercati, nelle mani che impastano. Napoli non compete: accoglie. Non rincorre: aspetta. Non detta l’agenda: la piega alla propria misura. In questo senso, Napoli è sorella di Buenos Aires e di Tangeri, di Palermo e di Dakar. È parte di quella “internazionale dei Sud” che ha fatto della marginalità un’arte della sopravvivenza, della povertà una grammatica della solidarietà, della ferita una narrazione condivisa. Il suo rinascimento non è un evento da copertina patinata, ma un processo profondo di ricostruzione simbolica: una rinascita che non rimuove le crepe, ma le illumina.

Nel tempo della previsione automatizzata e della decisione algoritmica, Napoli resiste come città oracolare: non ti dà risposte, ti pone domande. In un’epoca che divora futuro per non affrontare il presente, essa insiste sul tempo umano, sull’imprevisto, sulla lentezza dell’attesa. È una città che non si lascia addomesticare. E per questo, proprio per questo, oggi torna a parlare al mondo. Non è un caso che siano i Sud a indicare le vie nuove, o meglio, le vie antiche che non abbiamo saputo ascoltare. Napoli ci insegna che la speranza non è ottimismo, ma ostinazione. Che la bellezza non è lusso, ma condizione di senso. E che la civiltà non è progresso lineare, ma capacità di convivere con le proprie contraddizioni senza dissolverle.

Napoli non ha mai smesso di cantare, ma ora il mondo comincia a sentirla di nuovo. E il suo canto non è solo una melodia urbana, ma una dichiarazione di appartenenza: al Sud del mondo, a una civiltà della memoria, della festa, della dignità. Oggi, più che mai, Napoli si ri-affaccia sul teatro globale NON come protagonista individuale, ma come voce corale di un’umanità in cerca di riscatto. È in questo orizzonte, comune e plurale, che dobbiamo leggere il rinascimento napoletano: non come una moda turistica o un’occasione economica, ma come atto politico, poetico, vitale. Perché se il futuro è davvero incerto, forse sarà proprio il Sud – e con esso Napoli – a ricordarci come si resiste, si canta, si sogna.

Giovanni Di Trapani