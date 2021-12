Napoli, Comune proroga concessione Ippodromo di Agnano. Salvaguardati 77 posti di lavoro

E’ stata approvata oggi in Giunta, su proposta dell’Assessore allo sport Emanuela Ferrante, la delibera di rimodulazione della concessione dell’ippodromo di Agnano alla società Ippodromi Partenopei srl.



La delibera prevede la concessione alla Ippodromi Partenopei srl di una proroga di 24 mesi dell’attuale durata del rapporto concessorio in essere e, dunque, al 31 dicembre 2023, oltre al pagamento, da parte della Ippodromi Partenopei, dei canoni mensili relativi al periodo di proroga, quantificati in sede di aggiudicazione di gara in 12.050 euro al mese, nonché quelli relativi al biennio pregresso, di pari importo, non versati a causa dei predetti squilibri finanziari dettati dalla situazione pandemica (ancora in corso), a far data da gennaio 2022 e fino a dicembre 2023, per un importo totale di 24.100 euro mensili.



La Società dovrà, inoltre, effettuare lavori all’impianto per complessivi 468.725 euro. I lavori dovranno, comunque, essere conclusi entro 18 mesi dall’avvio della proroga della concessione.

“Ho seguito personalmente – commenta l’assessore Ferrante – la questione sin dal mio insediamento. Attraverso non poche difficoltà, siamo riusciti finalmente, conciliando tutte le complesse esigenze in gioco, a garantire gli interessi del Comune, la continuità nella gestione dell’ippodromo e, prima di ogni altra cosa, salvaguardare 77 posti di lavoro: a tutti i lavoratori dell’ippodromo, con i quali ho avuto continue interlocuzioni in queste settimane, dedico questa giornata per me di grande gioia e soddisfazione! “