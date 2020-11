Insigne da Oscar, l’Italia vola con la Bosnia

Nations League, il capitano del Napoli giganteggia a Sarajevo: qualificazione timbrata da Belotti e Berardi

L’Italia vola al final four di Nations League, vincendo 2-0 in casa della Bosnia, nell’ultima gara del gruppo A1. A Sarajevo brilla la stella di Lorenzo Insigne, ormai leader della nazionale. A timbrare il risultato le reti di Belotti su assist di Insigne, e Berardi imbeccato da Locatelli. L’Italia è prima nel gruppo (12 punti), davanti a Olanda (11), Polonia (7) e Bosnia (2). A ottobre la sfida a 4 per la Nations League, con Belgio, Francia e Spagna. Ma prima gli Europei, rinviati la scorsa estate.

(Foto Nazionale Italiana di Calcio/Fb)

BOSNIA-ITALIA 0-2 (0-1)

Bosnia (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (34′ st Todorovic); Cimirot, Pjanic (31′ st Danilovic), Gojak; Tatar (35′ st Rahmanovic), Prevljak (34′ st Hadzic), Krunic (26′ st Loncar). In panchina: Didzarevic, Kacavenda, Nastic, Ziljkic, Visca, Kovacevic, Milosevic. Allenatore: Bajevic

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (1′ st Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (37′ st Bernardeschi), Belotti (37′ st Lasagna), Insigne (48′ st Calabria). In panchina: Sirigu, Meret, D’Ambrosio, Tonali, Romagnoli, Soriano, Pessina, Orsolini. Allenatore: Mancini (in panchina il vice Evani)

Arbitro: Artur Dias (Por)

Reti: 22′ pt Belotti, 23′ st Berardi

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Kadusic, Romagnoli (dalla panchina), Berardi. Angoli: 3-8. Recupero: 1′ pt, 3′ st