Caserta, il Comune esclude azienda dalla gara per il servizio raccolta rifiuti

l’azienda romana ha operato finora grazie a continue proroghe

Il Comune di Caserta ha escluso dalla gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, effettuata nel 2019, “Energetikambiente”, l’ impresa che ne era risultata vincitrice, cui però il servizio non era mai stato affidato.La decisione è stata presa a causa dei problemi della società che controlla Energetikambiente”, la “Aimeri Ambiente srl” di Rozzano (Milano), sottoposta a concordato preventivo. “Energetikambiente” si era presentata anche ad una precedente gara d’appalto indetta nel 2018 dal Comune di Caserta e sospesa per un’ indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che aveva portato alla perquisizione dell’abitazione e dello studio del sindaco di Caserta Carlo Marino ed al coinvolgimento di dirigenti comunali. “Energetikambiente” si era presentata in Ati (associazione temporanea d’ impresa) con “Ecologia e Servizi Italia”. Secondo la Dda dietro entrambe le società ci sarebbe stato un colletto bianco e la camorra, che avevano messi gli occhi su un appalto milionario. Nel frattempo la raccolta rifiuti a Caserta è stata effettuata dalla “Ecocar”, la società a cui il servizio fu affidato nel 2011. L’ appalto della “Ecocar” è scaduto ad inizio del 2018, ma l’azienda romana è rimasta a Caserta grazie a continue proroghe del Comune, nonostante negli anni abbia subito anche un’ interdittiva antimafia. L’ ultima proroga alla Ecocar fu concessa lo scorso anno dal Comune a tempo indeterminato, in attesa che venisse affidata la gara di sei mesi più sei ad “Energetikambiente”. Alla gara partecipò la stessa “Ecocar”, che arrivò seconda. A questo punto il Comune potrebbe aggiudicare la gara alla “Ecocar”, superando le minacce dell’azienda di andarsene. Qualche giorno fa infatti, i vertici “Ecocar” hanno espresso al Comune la volontà di interrompere il servizio il 29 febbraio in mancanza di certezze sul futuro.