Bottiglia incendiaria contro un tram a Napoli

L’autista ha spento l’incendio

Bottiglia con liquido infiammabile contro un tram a Napoli. Alcuni sconosciuti sono scesi dal mezzo pubblico al capolinea, tra via Marina e via Colombo a Napoli, e hanno lasciato cadere nei pressi di una delle porte del mezzo pubblico una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile che ha preso fuoco.

Pronto l’intervento del conducente che ha domato il principio d’incendio. Non risultano feriti. Annerito il pavimento del tram.

Sul posto i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e anche gli artificieri per accertare la natura dell’oggetto che ha originato le fiamme. Non si esclude la bravata. E’ caccia ai responsabili.