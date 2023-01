Salerno, “Pescatori” di Raffaele Viviani in scena al Teatro delle Arti

L’attrice Serena Stella nei panni di Caterina

Torna domani, venerdì 20 dicembre 2023, alle ore 21:00, al Teatro delle Arti a Salerno la rassegna “Te voglio bene assaje” con in scena “Pescatori”, scritto nel 1925 da Raffaele Viviani .

Protagonista è l’attrice Serena Stella nei panni di Caterina che con questo lavoro va a misurarsi ancora una volta con le sue capacità attoriali, attingendo a quella formazione che le consente di mettere insieme la drammaticità e l’eleganza che il personaggio richiede.

Oltre a lei in scena ci saranno: Elena Parmense (che sarà la madre, un ruolo pieno di contraddizioni), Raffaele Milite (il fratello, giovane e passionale) e Daniele Nocerino (il patrigno).

A completare il cast Francesca Anterimete, Livio Apicella, Luca Landi, Lucia Di Mauro, Manuel Mascolo, Alessandro Musto, Sara Pizzo e Leila Zirpoli con la partecipazione straordinaria di Gaetano Stella che interpreta il vecchio Centanni.



La direzione artistica è curata da Matteo Salsano mentre l’audio da Francesco Giunti; il light designer è Raffaele Sguazzo invece la realizzazione delle scenografie è di Salvatore Acconciagioco.

Quando si parla di Viviani si associa subito il suo teatro alla vita vissuta, alla credibilità dei personaggi.

S’immagina di entrare in un mondo assolutamente vero fatto di sangue, carne, muscoli, passioni e cervello.

Infatti, in questo spettacolo c’è un umano che diventa artistico per il solo fatto che l’azione si svolge in palcoscenico in maniera credibile, realistica.

La trama punta sul senso della sceneggiata, mentre i caratteri dei personaggi sono di una potenza espressiva incredibile.

Nel Pescatori in scena domani sera al Teatro delle Arti sono stati privilegiati i caratteri dei personaggi, lasciando il meccanismo melodrammatico in secondo piano.

E poi c’è il quinto protagonista in scena, il mare.

Se ne sentirà l’odore, se ne percepirà la presenza attraverso quel gioco di rimandi di cui solo il teatro può.

Il commento di Gaetano Stella:

“Affrontare Viviani con questo spirito ci è sempre piaciuto in quanto consente agli attori di entrare nel vero e portarlo nel surreale dell’arte. L’opera Pescatori è a mio avviso uno dei suoi testi più intensi, più forti probabilmente anche per l’intreccio che ne viene fuori“.

Teatro delle Arti via Guerino Grimaldi, 7 Salerno