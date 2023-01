Calcio, Coppa Italia Ottavi di finale: Atalanta-Spezia 5-2

La Dea rullo compressore

Allo Gweiss Stadium di Bergamo, oggi giovedì 19 gennaio, si sono affrontate, per il terz’ultimo ottavo di finale mancante, le compagini dell’Atalanta, reduce dalla goleada contro la Salernitana, e lo Spezia.

L’allenatore orobico si presenta in campo con quasi tutti i titolari, rispetto al precedente incontro di campionato, schierando Zapata al centro dell’attacco, Hateboer e Mahele sulle fasce e, l’ex Salernitana, Ederson in mediana.

Di contro Gotti, tecnico dei liguri, schiera in campo le seconde linee con solo tre dei titolari e inserisce i nuovi acquisti Esposito, Joao Moutinho e l’estremo difensore Zovko.

Passano solo 10 minuti dall’inizio delle ostilità e Lookman, sugli sviluppi di un corner, di coscia insacca in rete sottoporta ed esulta per il gol del vantaggio.

Al 12′ l’attaccante realizza la doppietta personale, triangolo veloce in area con Zapata ed incrocio di destro alle spalle del portiere avversario.

Lo Spezia reagisce realizzando, al 14′, la rete che accorcia le distanze; Ekdal, in percussione, s’incunea in area, resiste all’avversario, tira di destro e mette la palla in rete.

I liguri riescono, con un buon impianto di gioco, a contenere le percussioni degli attaccanti orobici ma nulla possono al 26′ quando Maehle scambia con Zapata in velocità, Hateboer taglia in area e di sinistro insacca in rete per il 3-1.

Lo Spezia pressa alto mentre i nerazzurri fanno girare la palla e al 34′ Boga lancia Zapata che con un pallonetto supera il portiere ma il gol è annullato per fuorigioco.

La compagine spezina non demorde e accorcia di nuovo le distanze al 38′ con Verde che servito da Kovalenco, da posizione favorevole, non sbaglia realizzando la rete del 3-2.

Alla chiusura del primo tempo Zapata con un tiro di destro scheggia la traversa.

Nella prima frazione di gioco le due squadre hanno giocato una partita frizzante e spettacolare.

Nella seconda parte dell’incontro lo Spezia non riesce ad essere pericoloso e il ritmo di gioco inizia a calare soprattutto perchè l’Atalanta si gioca la partita sulla mediana e di tanto in tanto avanza con veloci percussioni.

Infatti, al 72′, Muriel con un passaggio filtrante lancia Hojlund che con un potente calcio di sinistro colpisce la traversa interna, la sfera rimbalza sul palo destro e finisce in rete, per il 4-2 a favore degli orobici.

L’Atalanta dilaga nell’ultima frazione di gioco e al 90′ la coppia Muriel–Hojlund confeziona l’azione del definitivo 5-2 propiziando l’autorete dello sfortunato Ampadu.

La formazione allenata da Gasperini prosegue così il suo percorso nella competizione e affronterà ai quarti di finale, fra quindici giorni, l’Inter al Meazza di Milano.