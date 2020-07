Salerno ospita “Palco d’Autore”, contest nazionale per autori, interpreti e cantautori

La serata finale si terrà all’Arena del Mare il 17 agosto. Le iscrizioni sono gratuite

L’arena de Mare di Salerno ospiterà il prossimo 17 agosto alle ore 21, la prima edizione del Contest Nazionale “Palco d’Autore”, rivolto ad Autori, Cantautori ed Interpreti, che sarà, inoltre ripreso e poi trasmesso in differita su ARTECULTURA TV. L’evento è ideato da Tino Coppola ed è organizzato dalla Bit & Sound Music con il Patrocinio del Comune di Salerno. Una opportunità per presentare e promuovere al pubblico ed agli esperti del settore il proprio progetto artistico. Inoltre i brani dei finalisti del Contest saranno anche inseriti nella Compilation ufficiale “Palco d’Autore”, distribuita su tutti gli store digitali. Le iscrizioni completamente gratuite sono aperte a singoli, duo e band come autori, cantautori o interpreti. L’età minima dei partecipanti dovrà essere di anni 14. Sono ammessi tutti i generi musicali ed i partecipanti dovranno inviare la richiesta di iscrizione, con un brano inedito o edito (audio e video), a: info@palcodautore.it entro le ore 20 del giorno 30 luglio 2020. Una commissione di esperti visionerà e sceglierà quali tra i brani proposti potrà partecipare il prossimo 17 agosto, alla prima edizione del contest ed aggiudicarsi il “Premio Città di Salerno Musica e Parole”. La serata all’Arena del Mare di “Palco d’Autore” sarà un live show con momenti molto importanti tra cui anche ospiti, l’assegnazione del premio alla carriera ad un artista italiano e l’esibizione della cantautrice salernitana Alfina Scorza, alla quale sarà affidato il gran finale.