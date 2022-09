Salerno, la terza edizione di Palco d’Autore 2022: ecco i 15 artisti per la finale nazionale

Contest dedicato agli autori, cantautori e interpreti ideato da Tino Coppola

Terza edizione per “Palco d’Autore” il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, ideato da Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music. La finale nazionale vedrà protagonisti 15 artisti provenienti da tutta Italia, selezionati dopo il record di iscrizioni che anche quest’anno ha confermato la rilevanza dell’appuntamento tra gli eventi culturali della musica d’autore.

Palco d’Autore è stato il primo concorso live nazionale dopo il lockdown nel 2020, con un successo che si rinnova di anno in anno grazie alla grande partecipazione sia del pubblico che degli artisti, con una formula di massima trasparenza che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione della cultura musicale e per gli artisti una opportunità per presentare e promuovere il proprio progetto artistico.

Il concerto vede l’esibizione live dei finalisti con una graduatoria stilata da una giuria selezionata di esperti del settore che consegnerà la Targa “Premio Musica e Parole” ai primi tre classificati.

Ecco i 15 gli artisti che si esibiranno il 23 settembre nella finale nazionale di “Palco d’Autore” a Salerno presso l’area concerti “La Tana del Blasco”, che saranno in ordine alfabetico: Jacopo Bettarello, Eduardo De Felice, Raffaella Federico, Jamax, Laragosta, Massimo Poppiti, RaestaVinvE, Max Rasa, Sam Delacroix, Silvano Santacroce, SaVma, Marco Scarfiglieri, Luca Sorrento, Benedetta Tirri, Zerella.

La serata sarà condotta anche quest’anno da Claudio Gambaro (Radio Sanremo) giornalista conduttore radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena cantautorale italiana e vedrà anche ospiti a sorpresa sul palco. Nel villaggio musicale che si realizzerà per l’occasione ci saranno le telecamere di ARTECULTURA TV, partner ufficiale, con interviste, backstage e riprese dell’intero evento che sarà trasmesso in differita sia in streaming che in diffusione nazionale su Radio TV regionali.

L’inizio della serata è alle ore 21:00 con ingresso libero, posti a sedere assegnati e accesso alla ristorazione interna della struttura (è consigliata la prenotazione).